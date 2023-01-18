Bella Hadid'in yeni görüntüsüne 'Onun adı Marilyn Hadid' yorumu

Platin sarısı saçlarıyla objektif karşısına geçen ve hayranlarını şaşırtamayı başaran Bella Hadid, yeni görüntüsüyle efsane oyuncu Marilyn Monroe'ya benzetildi.
Hadid, saçlarında yaptığı değişiklikle Marilyn Monroe'nun kopyası oldu. Kahverengi saçlarıyla bilinen Filistin asıllı Amerikalı model, saçlarını platin sarısına boyatmış halini sosyal medyadan paylaştı.
Bella Hadid, saçlarını yapan saç stilisti Sam McKnight'ı etiketleyerek yeni görünümünü hayranlarına gösterdi.
Hayranlarından "Onun adı Marilyn Hadid" şeklinde yorumlar geldi.
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