Geçmişte daha çok yetişkin tipi diyabet (Tip 2 Diyabet) gibi davrandığı, ancak gençlerde bulunduğu için bu adı aldığı düşünülen MODY, genellikle ergenlik döneminde veya erken yetişkinlik döneminde gelişen farklı tipte kalıtsal diyabet formlarının bir koleksiyonuna verilen isimden geliyor. Peki, mody nedir neden olur? Mody hastalığı belirtileri nedir?

MODY NEDİR NEDEN OLUR?

MODY, vücudun insülin üretme yeteneğini sınırlıyor, ancak gençlik tipi diyabetten (Tip 1 Diyabet) farklıdır. Vücudumuz yeterince insülin üretmediğinde, kan şekeri seviyelerini yükseltebilir. Yüksek kan şekeri seviyeleri diyabete yol açıyor.

MODY'li kişilerde hafif diyabet semptomları olabiliyor. MODY semptomları kademeli olarak gelişme eğiliminde, bu nedenle ilk başta hiçbir semptomunuz olmayabiliyor. Bu nedenle MODY genellikle yaşamın ilerleyen dönemlerine kadar keşfedilmeden bırakılır veya tip 1 veya tip 2 diyabetle karıştırılabiliyor.

Semptomlar şunları içerebilir:

- Sık idrara çıkma

- Susuzluk

- Dehidrasyon

- Bulanık görüş

- Tekrarlayan cilt enfeksiyonları

- Tekrarlayan maya enfeksiyonları

MODY'li kişiler, herhangi bir semptom yaşamadan önce yıllarca yüksek kan şekeri seviyelerine sahip olabiliyorlar.

MODY “monojenik” bir hastalık. Bu, tek bir gen mutasyonundan kaynaklandığı anlamına geliyor.

Bir dizi farklı gen mutasyonu MODY'ye neden olabiliyor. MODY'li bir aile üyeniz varsa, durum için artmış bir riskiniz var. Tip 2 diyabet ve MODY'nin her ikisi de ailelerde görülebilse de, MODY teşhisi konan bireylerin ailelerinde birbirini takip eden nesillerde diyabet öyküsü var.

MODY HASTALIĞI BELİRTİLERİ NEDİR?

Bir kan şekeri testi, MODY teşhisine yönelik ilk adımdır. Sonuçlarınız diyabetiniz olduğunu gösteriyorsa, doktorunuz sizde MODY veya tip 1 veya 2 gibi başka bir diyabet türü olup olmadığını belirlemek için ek testler isteyebilir.

MODY'ye genetik bir mutasyon neden olduğu için, genetik bir test de teşhise yardımcı olabilir. Bu test MODY'nin tam tipini belirleyecektir.

MODY, aileden geçen bir genetik mutasyondan kaynaklanıyor. Şu anda onu önlemenin veya iyileştirmenin bir yolu yok, ancak yönetilebilir ve tahmin edilebilir.