Moğolistan, Putin'e güvence vererek dünyaya meydan okudu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaş suçları için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama emrine rağmen 3 Eylül 2024'te Moğolistan'ı ziyaret etmeye hazırlanıyor. Bu ziyaret, Putin'in Mart 2023'te emrin çıkarılmasından bu yana bir ICC üyesi ülkeye yaptığı ilk ziyareti olacak.

Ziyaret, uluslararası hukukun uygulanmasıyla ilgili soruları gündeme getirdi. Zira Moğolistan, ICC'yi yöneten Roma Statüsü'nü imzalayan taraf olarak, Putin topraklarında görünürse tutuklama emrini uygulamakla yükümlü. Putin'in Moğolistan'a seyahati, olası tutuklama endişeleri nedeniyle 2023'te Güney Afrika'daki BRICS zirvesi ve Hindistan'daki G20 zirvesi de dahil olmak üzere birkaç uluslararası zirveyi atladıktan sonra geliyor.

Bloomberg'in haberine göre Kremlin'in hazırlıklarına aşina iki kişiye atıfta bulunarak, Putin'in Moğolistan'dan ziyareti sırasında tutuklanmayacağına dair güvence aldı.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, 30 Ağustos'ta olası tutuklama konusunda "böyle bir sorun" olmadığını doğruladı. Kremlin'e yakın bir siyasi danışman olan Sergey Markov da "Putin'in tutuklanma riski yok" açıklamasında bulundu.

Putin'in ziyareti, Moğolistan'ın Japon kuvvetlerine karşı 1939 yılında elde ettiği Halhin Gol Zaferi'nin 85. yıl dönümü kapsamında planlandı. Beri yandan Moğolistan, Çin'e önerilen Sibirya Gücü-2 Gaz Boru Hattı Projesi açısından Rusya'nın ekonomik çıkarları adına oldukça önemli bir devlet hüviyetinde.

ICC sözcüsü, üye devletlerin tutuklama emirleri de dahil olmak üzere mahkeme kararlarına ilişkin iş birliği yapma yükümlülüğü olduğunu bir bildiriyle yineledi. Bloomberg'e göre, iş birliği yapılmaması durumunda ICC, uygun önlemleri alabilecek olan Devlet Taraflar Meclisi'ni bilgilendirebilir.