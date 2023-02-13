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Moğollar grubu asker Barış Manço'yu tanıyamadı

Askerliğini yedek subay olarak Polatlı ve Amasya'da yapan Barış Manço’nun askerlik fotoğrafı gündem oldu. Manço'nun Moğollar grubu ile karşılaştığı anda çekilen fotoğrafa yorum yağdı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 09:58
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Moğollar grubu asker Barış Manço'yu görünce tanıyamadı

Moğollar grubu asker Barış Manço'yu tanıyamadı
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Sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülkesinde de sevilen usta sanatçı Barış Manço’nun vefatının ardından 24 yıl geçti. 

Nostaljihabernet adlı instagram sayfasında yayınlanan Barış Manço’nun askerlik fotoğrafı ise gündem oldu. Askerliğini yedek subay olarak Polatlı ve Amasya'da yapan Barış Manço’nun Moğollar grubu ile karşılaştığı anda çekilen fotoğrafın altına “Sene 1973... Vatani görevini yerine getiren Barış Manço yolda yürürken, karşıdan gelenler onu tanıyamasa da o yakından tanıdığı birileriyle karşılaşıyor. Onlar da kim? Aaa! Moğollar…” notuyla paylaşıldı.  Manço’nun Cahit Berkay, Taner Öngür ve Murat Ses ile olan fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum aldı. 

Barış Manço bir süre Moğollar grubu ile çalıştıktan sonra Kurtalan Ekspres’i kurmuştu. 

56 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Tansiyon sıkıntıları yaşayan sanatçı, 31 Ocak'ı 1 Şubat 1999'a bağlayan gece, saat 23.30 sıralarında ani tansiyon düşmesi sonucu fenalaştı. Ambulansla Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi'ne kaldırılan 56 yaşındaki Barış Manço, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sanatçının cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan törenin ardından Levent Camisi'nden kaldırılarak, Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

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