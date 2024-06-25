Moldova AB Üyeliği için katılım müzakerelerine başladı

AB Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, AB-Moldova arasındaki katılım müzakerelerinin ilk aşaması olan hükümetler arası konferansın açılışını gerçekleştirdi.

Lahbib, Moldova'nın Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kınama konusundaki kararlı duruşunu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan bu yana Moldova önemli zorluklarla mücadele etmektedir," dedi. AB'nin Moldova'yı desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Lahbib, "Yakın ilişkilerimizin her iki taraf için de faydaları aşikardır," ifadesini kullandı.

Lahbib, başlatılan katılım müzakerelerinin "titiz, özenli ve zorlu" olacağını belirterek, "Bu kararlılık ve bağlılıkla müzakereleri başarıyla sonuçlandırma kapasitenize güveniyoruz. Çabalarınızda sizi destekleyecek ve sizi AB’nin bir üyesi olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekleyeceğiz," diye konuştu.

"Moldova geleceğini AB'de görüyor"

Moldova Başbakanı Dorin Recean, açılış konuşmasında ülkesinin AB üyeliği yolunda önemli bir adım attığını vurgulayarak, "Moldova'nın geleceğini AB'de gördüğünü ve AB üyesi olma yönündeki stratejik hedefimize ulaşmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim," dedi. Recean, bu sürecin Avrupa'nın barışı, güvenliği, istikrarı ve refahı için tarihi bir olay olduğunu belirtti.

Recean, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hem Moldova hem de Avrupa için tehdit oluşturduğunu ifade ederek, "AB ile yakınlaşmanın hızlandırılması, ülkemizin güvenliği ve vatandaşlarımızın geçim kaynaklarının korunması açısından Moldova için varoluşsal bir zorunluluk haline gelmiştir," diye konuştu.

Moldova, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından kısa bir süre sonra, Mart 2022'de AB'ye üyelik başvurusu yapmış ve 23 Haziran 2022'de adaylık statüsü almıştı. Üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı, 23 Aralık 2023'teki AB Zirvesinde alındı. Hükümetler arası konferans, aday bir ülkenin AB üyelik müzakerelerinin ilk resmi aşamasını oluşturuyor ve bu süreç yıllar sürebiliyor.