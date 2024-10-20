Moldova Cumhurbaşkanı referandum hakkında konuştu

Moldova'nın başkenti Chisinau'da oy kullanan Cumhurbaşkanı Maia Sandu, referandumun ülkenin geleceği açısından önemine dikkat çekti. Sandu, Moldovalılara "kirli paraların" oylarını etkilemesine izin vermemeleri gerektiğini belirtti. Bu açıklama, Moldova hükümetinin Rusya ile bağlantılı oy satın alma kampanyası iddialarına yönelikti.

Bazı başkan adayları referandumu boykot etme kararı alırken, Aleksandr Stoianoglo, anayasayı değiştirme fikrine karşı olduğunu ifade etti. Genç seçmenler, ülkenin Avrupa ile entegrasyonunu seçtiklerini ve bunun ekonomik fırsatlar sağlayacağını vurguladılar. Oksana isimli bir seçmen, "Ülkemiz için Avrupa geleceğini seçmeliyiz," dedi.

Transdinyester bölgesindeki bir seçim merkezinde, oy satın alma kanıtlarına rastlandı. Bir kadın, oyunu attıktan sonra, nasıl ödeme alacağını sordu. Eylül ayında, Moldova'nın kaçak işadamı Ilan Shor, referandumda hayır oyu vermek için para dağıttığını kabul etmişti.

Transdinyester problemi nasıl ortaya çıktı?