Transdinyester problemi nasıl ortaya çıktı?

Transdinyester problemi ilk olarak İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının ardından Moskova, Besarabia'yı geri almasıyla başladı. 2 Ağustos 1940'ta Bessarabia ve Dinyester Nehri'nin Transdinyester olarak bilinen doğu kıyısındaki bölge, SSCB'nin yeni bir üst düzey cumhuriyeti olan Moldavya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak birleştirildi.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Moldova üzerinde egemenliğini tesis eden Sovyet liderliği, yeni cumhuriyeti kontrol etmek ve Romanya'nın milliyetçi duyarlılığını azaltmak için artık etnik Rusları görevlendirdi. 1980'lerin sonunda Ukraynalılar ve Ruslar nüfusun yaklaşık dörtte birini oluşturuyordu ve birçoğu Transdinyester'de yoğunlaşmıştı. Ancak Sovyetler Birliği zayıfladıkça, Moldova'nın komünist liderliği Cumhuriyet'in Romanya mirasını ve kimliğini giderek daha fazla vurgulayarak Transdinyester ile gerilimi artırdı.