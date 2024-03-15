Moldova Dışişleri Bakanı:. Savunma bütçemiz Real Madrid'in bütçesinden düşük

Moldova Savunma Bakanlığı'ndaki geçen yıla göre yüzde 68'lik büyümeyi "gülünç" olarak nitelendiren Moldova Dışişleri Bakanı Mihail Popşoi, "Ülkemizde son 30 yılda savunmaya yapılan yatırımlar yok denecek kadar azdı, dolayısıyla şimdi bu artış neredeyse sıfırdan başladı." dedi.

Savunma harcamalarının her zaman Moldova GSYİH'sinin yaklaşık yüzde 0.3'ü olduğunu söyleyen Popşoi, Avrupa'daki futbol kulüpleriyle ülkesinin askeri harcama bütçesini kıyasladı. Popşoi şöyle dedi:

"ONLARIN SAVUNMA HATTI DAHA İYİ"

“Bazen Avrupa’daki futbol kulüplerinin, örneğin Real Madrid’in bütçesine bakıyorum. Onların savunma hattı bizim ulusal orduya yatırımlarımızdan daha pahalı. Bizim savunma bütçemiz, Real Madrid’in bütçesinden bile düşük. Bu nedenle hala yatırım için yer var."