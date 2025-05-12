Moldova enflasyonu yüzde 7,8'e geriledi

Moldova’da yıllık enflasyon oranı Nisan 2025 itibarıyla yüzde 7,8'e gerileyerek Aralık 2024’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Moldova İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, bu oran bir önceki ay yüzde 8,8 düzeyindeydi. Enflasyondaki yavaşlamanın en önemli nedeni, hizmetler sektöründe yaşanan fiyat düşüşü oldu.

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HİZMET SEKTÖRÜNDE SERT DÜŞÜŞ

Hizmetler enflasyonu Nisan ayında yüzde 17,1’den yüzde 13,8’e gerileyerek enflasyondaki düşüşe en fazla katkıyı sundu. Bu gerilemede özellikle doğalgaz fiyatlarındaki düşüş belirleyici oldu. Şebeke doğalgazında yaşanan fiyat indirimleri, Moldova’daki birçok hane halkının giderlerini doğrudan etkiledi ve tüketici enflasyonunu aşağı çekti.

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AKARYAKIT UCUZLADI, GIDA PAHALANDI

Gıda dışı ürünlerdeki fiyat artışı da yavaşladı. Mart ayında yüzde 3 olan bu kalemdeki yıllık artış oranı Nisan’da yüzde 2’ye düştü. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan gerileme bu yavaşlamada etkili oldu. Buna karşın, gıda fiyatlarında ise yükseliş sürdü. Yıllık gıda enflasyonu yüzde 9’a çıktı. Mart ayında bu oran yüzde 9,4’tü. Özellikle meyve ve sebze fiyatlarındaki artış bu yükselişte başrol oynadı.

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AYLIK ARTIŞ YÜZDE 0,9

Aylık bazda ise tüketici fiyat endeksi yüzde 0,9 oranında arttı. Bu oran, Mart ayında kaydedilen yüzde 0,6’lık artışın üzerinde gerçekleşti. Gıda ürünlerindeki mevsimsel artışlar ve bazı hizmet kalemlerindeki fiyat değişimleri, aylık enflasyonun yükselmesine neden oldu.

Moldova Merkez Bankası, yılın ilk çeyreğinde uyguladığı sıkı para politikasıyla enflasyonu dizginlemeye çalışsa da, mevsimsel etkiler ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar genel görünüm üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Moldova ekonomisi, 2023’te yaşanan çift haneli enflasyon döneminden sonra istikrar sinyalleri verse de kırılganlığını koruyor.