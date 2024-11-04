Moldova halkı AB'yi seçti: Kşinev'de coşku Kremlin'de öfke

Moldova’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, AB yanlısı Cumhurbaşkanı Maia Sandu, %55 oy alarak yeniden seçildi. Sandu’nun rakibi Alexandr Stoianoglo ise Moskova ile yakın ilişkileri savunan Sosyalistler Partisi’nin desteğini aldı. Sandu, zafer konuşmasında tüm Moldovalıları kucaklayacağını ve ülkenin demokratik değerlerini koruma sözü verdi.

Seçim günü boyunca, Sandu’nun ulusal güvenlik danışmanı Rusya'nın seçim sürecine "yoğun şekilde müdahale ettiğini" belirtti. Bu müdahalenin seçimin sonucunu bozma potansiyeli taşıdığı iddia edildi. Rusya ise seçimlere müdahale ettiği iddialarını reddetti.

Rusya’nın Gölgede Kaldığı Seçim

Rusya’nın müdahalesiyle ilgili iddialar, Moldova seçimlerinin üzerindeki etkisini gösterdi. Eski başsavcı olan Stoianoglo, Sandu tarafından görevden alınmasına rağmen seçimde yüksek oy aldı. Ülkede özellikle kırsal kesim ve güney bölgelerinde desteği bulunan Stoianoglo, Moldova’nın hem Batı ile hem de Doğu ile uyum içinde gelişmesi gerektiğini savundu. Sandu ise şehirlerde ve gençler arasında daha fazla destek buldu. Seçime katılım oranı %54 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşirken, yurtdışındaki Moldovalı seçmenlerin etkisi seçim sonucuna yansıdı.

Sandu, Pazar gecesi seçim merkezinde toplanan destekçilerine hitap ederken, Moldovalıların demokrasiyi kurtardığını ve ülke için tarih yazdıklarını söyledi. Ayrıca Rusça konuşarak kendisine oy verenler kadar Stoianoglo’ya destek verenlerin sesini de duyduğunu ifade etti. “Onurlu bir gelecek seçimi yaptık; hiç kimse kaybetmedi. Birlikte durmalıyız.” dedi.

Seçim Sonrası Zorlu Süreç

Moldova’da gelecek yıl yapılacak seçimler için hazırlık yapılması gerektiğini belirten Sandu’nun, ülke içinde yolsuzlukla mücadele ve adalet reformlarını hızlandırma sözleri dikkat çekti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Sandu'yu tebrik ederek, “Karşılaştığınız zorlukları aşmak için gereken nadir türde bir güç gösterdiniz” ifadesini kullandı.