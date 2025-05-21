Moldova’da üretici enflasyonu tırmanıyor

Moldova’da üretici fiyat endeksi Nisan 2025’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artış gösterdi. Moldova Ulusal İstatistik Bürosu’nun verilerine göre bu artış, Mart ayında kaydedilen yüzde 4,7’lik yükselişin de üzerine çıkarak Eylül 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Fiyatlardaki bu hızlanma, ülke ekonomisindeki üç ana sektördeki artışlarla doğrudan bağlantılı.

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ENERJİ SEKTÖRÜNDE SERT YÜKSELİŞ

Nisan ayında en dikkat çekici artış enerji, gaz, buhar ve iklimlendirme tedarikinde yaşandı. Bu sektördeki üretici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 25,4 oranında artarak, Mart ayındaki yüzde 25,1’lik yükselişi geride bıraktı. Bu durum, küresel enerji maliyetlerindeki oynaklık ve yerel arz kısıtlamalarıyla ilişkilendiriliyor. Enerji sektörünü madencilik ve taş ocakçılığı takip etti. Burada da yıllık artış yüzde 12,9 ile dikkat çekerken, Mart ayında bu oran yüzde 11,2 idi.

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İMALATTA DA FİYATLAR ARTIYOR

İmalat sektöründe ise üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 2,8 oranında yükseldi. Mart ayındaki yüzde 2,3’lük artışa kıyasla bu yükseliş sınırlı olsa da, üretim maliyetlerinin istikrarlı biçimde arttığını gösteriyor. Öte yandan, aylık bazda bakıldığında genel üretici fiyat endeksi Mart ayındaki yüzde 0,6’lık artıştan sonra Nisan ayında yüzde 0,5'e gerileyerek daha sınırlı bir yükseliş kaydetti.

Moldova ekonomisindeki bu eğilim, üretici maliyetlerinin genel enflasyon üzerinde baskı yaratabileceğine işaret ediyor. Enerji ve hammadde fiyatlarındaki seyrin, önümüzdeki aylarda da üretici enflasyonu üzerinde belirleyici olması bekleniyor.