Moldovya İçişleri Bakanı, Rusya tarafından saldırı altında olduklarını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Moldovya İçişleri Bakanı, Rusya tarafından saldırı altında olduklarını açıkladı
Moldovya İçişleri Bakanı Adrian Efros, dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği basın toplantısında Rusya'nın ülkelerine karşı yeni bir savaşa giriştiğini belirtti.

ABD Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) tarafından 8 Mart günü basına yapılan açıklamada Rusya Hükümeti'nin Moldova'yı istikrarsızlaştırmayı amaçlayan hibrit operasyonlar için Transdinyester ve Gagavuzya'yı kullanmayı planladığını ifade edilmişti.

Enstitüsü tarafından 7 Mart 2024 tarihinde yayımlanan raporda, Rusya Hükümeti'nin Moldova'yı istikrarsızlaştırmayı amaçlayan hibrit operasyonlar için Transdinyester ve Gagavuzya'yı kullanmayı planladığı duyurusunun yer aldığı açıklamada “Kremlin, ülkenin AB katılım müzakereleri ve 2024'ten sonra Moldova'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Moldova'yı istikrarsızlaştırmayı ve daha da kutuplaştırmayı amaçlayan hibrit operasyonları meşrulaştırmak için bu bölgelerin her ikisini de kullanmayı umuyor" bilgileri aktarılmıştı.

Enstitü yetkilileri, son zamanlarda NATO ile yakınlaşmasından tedirgin olan Rusya'nın, Moldovya'yı istikrarsızlaştırmak için Moldova’ya bağlı Gagavuzya Özerk Bölgesi'ni bir koz olarak kullanacağını söylediler.

Yapılan açıklamada Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Evghenia Gutul’un, başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere Rus yetkililerle yaptığı görüşmelere dikkat çekildi. Putin ile yapılan görüşmeden sonra açıklama yapan Gutul, Moldova merkezi yönetimine karşı Putin'in kendilerini destekleme sözü verdiğini belirterek "Gagavuzya ve Gagavuz halkının uluslararası arenada meşru haklarını, yetkilerini ve konumunu destekleme sözü verdi" ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin'in Moldova'ya karşı baskıları sürerken Moldovya İçişleri Bakanı Adrian Efros, dün akşam saatlerinde kameraların karşısına geçerek Rusya'nın Moldovya'da yeni bir hibrit savaşa başladığını duyurdu. Yapılan çalışma ve alınan tedbirler sayesinde pek çok siber saldırının önlendiğini de sözlerine ekleyen Bakan Efros, Rusların başlattığı hibrit savaşın Moldova'da tüm hızıyla devam ettiğini, Rusya'nın Moldovya'nın istikrarını bozmak niyetinden vazgeçmediğini, sadece taktik değiştirdiğini bildirdi.

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