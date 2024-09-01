Mollaveisoğlu'ndan Bakan Şimşek'e açık çağrı: Sinek avlayan esnafın vergisine sonra bak!

Türkiye'nin kanıksanmış sorunlarına parmak basan Tuncay Mollaveisoğlu, bir liste paylaşarak bunların açıklanmasının ardından sinek avlayan esnafın vergi borcuna bakılmasını istedi.

Tuncay Mollavesioğlu, Şimşek'ten vergisi silinen yandaşların, Hazineyi hortumlayıp asgari ücretli kadar vergi ödemeyenlerin, aldığı teşviki alıp cebe indirenlerin, 5 liralık işi 15 liraya ihale edenlerin, vakıf mallarına çökenleri, vergiden çalmak ve rüşvet aktarmak için vakıf-derneklere milyonlar aktaranların açıklanmasını istedi.

Paylaşımında "128 milyar dolar ne oldu? Merkez Bankası’ndan kimlere ucuz dolar satıldı?" diye de soran Mollavesioğlu Mehmet Şimşek'e "Sonra dükkanda sinek avlayan esnafın vergisine bakarsınız…" dedi.

Milletimize vergisini sildiğiniz yandaşları da açıklayın…

Hazineyi hortumlayıp asgari ücretli kadar vergi ödemeyenleri de açıklayın.

Yatırım teşviği alıp cebe indirenleri de açıklayın.

5 liralık işi 15 liraya ihale edenleri,

vakıf mallarına çökenleri,

vergiden çalmak ve rüşvet… https://t.co/sCGVNifk2S — Tuncay Mollaveisoglu (@TMollaveisoglu) September 1, 2024

Mehmet Şimşek aba altından sopa gösterdi: Vergi borcunu ödemeyeni ifşa edeceğiz

ŞİMŞEK VERGİ OLANLARA 1 AY SÜRE VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son yaptığı açıklamada 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası olan mükelleflerle ilişkin borçlu listesini açıklayacaklarını söylemişti. Şimşek vergi borcu olanlara 1 ay süre tanımıştı.