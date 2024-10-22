Monaco, Kızılyıldız'ı 5 golle mağlup etti

Monaco, bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki etkileyici performansını sürdürerek Kızılyıldız’ı 5-1 mağlup etti. Maçın başlama düdüğüyle birlikte Monaco, oyunun kontrolünü eline aldı ve 20. dakikada Takumi Minamino'nun attığı golle öne geçti. Minamino, ofsayt tuzağını aşarak rakip fileleri havalandırdı.

Ancak Kızılyıldız, 27. dakikada Cherif Ndiaye'nin penaltı golüyle eşitliği sağladı. Ndiaye, Thilo Kehrer tarafından faul edilmesinin ardından kazandığı penaltıyı gole çevirdi. Bu gol, Kızılyıldız'ın umutlarını artırsa da, Monaco'nun baskısı devam etti. İlk yarının uzatma dakikalarında Breel Embolo, Monaco’yu yeniden öne geçiren golü attı.

İkinci yarıda Monaco, savunmadan Wilfried Singo'nun 30 metreden attığı harika golle skoru 3-1'e getirdi. Takım, üstünlüğünü sürdürerek daha fazla gol arayışına girdi. Embolo'nun bir golü elle oynama gerekçesiyle iptal edildi, ardından Maghnes Akliouche'un şutu direkten döndü. Ancak Minamino, 70. dakikada ikinci golünü atarak skoru 4-1 yaptı.

Maçın sonunda Monaco'nun yedek oyuncusu Aleksandr Golovin de direği geçemedi, fakat Akliouche, maçın kapanış dakikalarında takımının beşinci golünü kaydetti. Adi Hutter'ın takımı, Barcelona’yı mağlup ettikten sonra bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Kızılyıldız ise, gruptaki üç maçını da kaybetti ve Barcelona ile yapacağı maç öncesi zor bir durumda bulunuyor.