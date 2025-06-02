Monaco Mike James'i kadro dışı bıraktı

Fransız ekibi Monaco ünlü oyuncusu Mike James'in kulübün iç tüzüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

KADRO DIŞI KALDI

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada James'in Monaco tarafından kadro dışı bırakıldığı duyuruldu. Geçtiğimiz yılın MVP'si seçilen 34 yaşındaki oyun kurucunun bu karar sonrası nasıl hareket edeceği merak konusu oldu.

Bu sezon Monaco takımıyla finalde Fenerbahçe karşısında Euroleague'i kaybeden James 64 maçta forma giydi. 1761 dakika süre alırken 1010 basket sayısına ulaştı.