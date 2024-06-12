Montella acı gerçeği açıkladı. Eyvah Eyvah

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Montella acı gerçeği açıkladı. Eyvah Eyvah

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, üst üste yaşanan sakatlıklara isyan etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sponsorluk anlaşmasının tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Vincenzo Montella, EURO 2024 turnuvası hakkında heyecanını dile getirdi.

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Montella, "Almanya'da olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Asıl amacımız, ülkemizin gururunu çalışmalarımız ve elde edeceğimiz başarılarla taçlandırmak. Almanya'da daha önce de bulunduk ve insanların sıcak ilgisine şahit olduk. Bu yüzden burada olmak bizim için ayrıca sevindirici" şeklinde konuştu.

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Montella, takımın genç oyuncularının deneyim kazanması gerektiğini vurgulayarak, "Maalesef Enes Ünal ve Ozan Kabak gibi önemli oyuncularımızın sakatlanmaları bizleri üzdü. Ancak bu durum, geniş kadromuz ve sağlam temelimiz sayesinde bizi fazla endişelendirmiyor. Başarı için gerekli olan her şeye sahibiz" dedi.

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Ayrıca, hazırlık maçlarının seçiminde stratejik bir yaklaşım sergilediklerini belirten Montella, "Hazırlık maçlarımızı, ileride karşılaşabileceğimiz takımlar arasından seçtik. Kadromuzda genç ve deneyimsiz oyuncuların olması, bu maçların önemini daha da artırıyor. Her şey planladığımız gibi gidiyor, ancak yaşanan sakatlıklar moralimizi bozuyor" ifadelerini kullandı.

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