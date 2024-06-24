Montella Arda Güler'i bakın neden yedek bırakmış? Yok artık

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Montella Arda Güler'i bakın neden yedek bırakmış? Yok artık

Milli Takım'ın Portekiz maçında Arda Güler'in yedek soyunması hala gündemdeki yerini korurken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

A Milli Takım, EURO 2024'te grubundaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenilmişti.

Teknik direktör Vincenzo Montella, Arda Güler'i ilk 11'e almamış, yerine Yunus Akgün'e forma giydirmişti.

Arda, oyuna durum 3-0 olduktan sonra 70. dakikada girmişti.

İspanya'nın ünlü AS gazetesi, Arda'nın yedek bırakılmasıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Tomas Roncero imzalı yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Gürcistan’a karşı zaferin Arda Güler adlı o dahi çocuğun tartışılmaz ve büyüleyici kalitesiyle gelmesinin ardından bütün bir ülkeyi ve dünyadaki basını devirdiğini fark ettiğinde çocukça ve saçma bir kıskançlık içine girdi.

Denklem basitti. Cristiano ve Roberto Martinez’in Portekiz’ine karşı Türkiye’yi kazanarak, grubun lideri olarak çıkarmaktı. Ancak Montella, bu zaferin genç Real Madrid oyuncusunun yeni bir sergisine dönüşeceğini düşünmüş olmalı. O anda oyun tahtasına bakarken kendi kendine şöyle dedi: Yıldızımı yedek kulübesinde bıraksam iyi olur ve kazanırsak bunun benim sayemde olduğunu söyleyecekler..."

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