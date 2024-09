Montella Arda Güler'in son durumunu açıkladı

A Milli Takımımız Uluslar Ligi’ndeki ikinci mücadelesinde İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45’te İzmir’de oynanacak olan mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İşte Montella’nın sözleri:

"Çok iyi ve kompakt bir takım. Maçlarını izleyince, hocanın prensiplerinin İtalyan hocaların prensibine uygun olduğunu gördüm. İngiltere'yi yendiler. Saygı duyduğumuz bir takım. Tarihsel olarak bakınca çok zorlu olduklarını görüyoruz. Son galibiyeti 9 sene önce aldığımız bir rakip"

“GÖZE BATAN BİREYSEL OYUNCULAR YOK”

"Sadece takım gibi oynayabilen bir takım olduğunu görüyoruz. Bazı bireysel oyuncular olsa da çok fazla göze batan bireysel oyuncular yok. Takım oyununa yatkınlar. O yüzden isim vermeyeceğim"

“HAZIRLIĞIMIZI YAPACAĞIZ”

"Duran toplarda ve taç atışlarında dahi tehlikeliler. Ona göre hazırlanmalıyız. Son dönemlerde her rakip bu tarz organizasyonlara çalışıyor. Biz de ona göre hazırlığımızı yapacağız"

“İZLANDA FİZİKSEL OLARAK DAHA ÖNDE OLACAK”

"Geçen günler de çok konuştuk bunları, bilimin getirdiği bir açıklama var. 50-60 maç arasında oynayan oyuncularda, normalde 3 hafta dinlenme süresi verilmesi gerekiyor. Sezon başlamadan önce de 35-40 güne ihtiyaçları oluyor. Ama biliyorsunuz ki geçen gün de böyle bir fark hissedildi. İzlanda'nın da fiziksel olarak daha önde olacağını düşünüyorum. Bu detayı baz almamız gerekiyor. Ama bu bizim kazanmak istemediğimiz anlamına gelmiyor. Buna göre hazırlanıyoruz. Değerlendirme yaparken bunu baz alırken değerlendirme yaparsak çok daha doğru noktalara değinmiş oluruz"

“ÇOK İYİ BİR TURNUVA GEÇİRDİ”

"Barış Alper Yılmaz çok iyi bir turnuva geçirdi. Birçok hoca da beni aradı büyük takımlardan, şu anda eksik, aramızda değil. Ama hazırlıklarımız aynı şekilde devam ediyor"

“ARDA DARBEYE BAĞLI PROBLEM YAŞIYOR”

"Diğer futbolcularımız da hazır. Arda darbe aldı, darbeye bağlı problem yaşıyor. Dün yürürken sorun yaşıyordu. Takımla antrenman yapmasa dahi değerlendirme süremiz var. Onu değerlendireceğiz"

“MİLLİ DUYGULARI EN İYİ ŞEKİLDE YAŞIYORUM”

"Hocaların kaderi böyledir milli takımlarda. Her maç finaldir. Ama şunu söylemek lazım, hocaya eleştiri geldiğinde ben bunu kabul etmeye daha meyilliyim. Ama futbolculara geldiğinde anlamıyorum. Belki ben Türk değilim ama milli duyguları en iyi şekilde yaşıyorum. Bu aidiyet hissini yaşıyorum. Futbolcuları bölmeye çalışmamalıyız. Dışarıdan da birliktelik lazım. Birliktelikten güç doğar. Birliktelik lazım çünkü futbolcularımız bunu hak ediyor. Bunu sağlamamız gerekiyor. Sadece içerideki birliktelik değil, dışarıdan da birliktelik lazım. Birlikten her zaman güç doğar ve daha güçlü oluruz. Sadece burada olan insanlara seslenmiyorum. Dışarıdan yorum yapan insanlara da sesleniyorum. Her yerden birlikte olmamız gerekiyor"

“BİLEREK BURAYI SEÇTİK”

"İzmir'de olduğumuz için çok mutluyuz. Bilerek burayı seçtik. Yarın sadece İzmir için değil, Türkiye için çok önemli bir gün. Bu tarihi günde, güzel bir galibiyetle kutlamalara katkıda bulunmak istiyoruz"

“2-3 KEZ GALİP GELDİK”

"İzlanda ile tarihsel sonuçlara bakınca 13 maçta 2-3 kez galip geldik. Yarın güzel bir gün olması için elimizden geleni yapacağız"

“EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ”

"Artık yeni bir maceraya başladık. Hedefimiz A Ligi'ne çıkmak, önceliğimiz bu. En iyi şekilde hazırlanacağız. Ne gerekiyorsa bütün duygularımızı, çalışmalarımızı buna göre şekillendireceğiz"