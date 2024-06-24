Montella Arda'yı kıskanıyor mu?

Arda Güler Gürcistan maçında 80 dakika oyunda kaldı.

Çok faydalı oldu, üstelik muhteşem bir gol atarak dünyanın gündemine oturdu.

Herkes konu konuştu.

İşte ne olduysa bundan sonra oldu.

Önce yorgun dediler, sonra sakatlık riski var diye bir bahane ürettiler.

Ne var kardeşim?

Açık açık bilimsel olarak açıklayın.

Neden yorgun?

Eski bir sakatlığı mı tekrarladı?

Maçta sert bir darbe mi aldı?

Kasığı mı çekiyor?

Arda'nın nesi var, çıkın açık, net açıklayın.

Böyle "sakatlık riski var" gibi genel bir ifadeyle olayı savuşturmayın.

Siz böyle üstü kapalı, her tarafa çekilebilecek ifadelerle bu işten sıyrılamazsınız.

Olay bırakın Türkiye'yi dünyada da tartışılır hale geldi.

Montella'nın kendisinden daha çok ön plana çıktığı için Arda'yı kıskandığı kanısı hakim.

İspanyol As Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni yardımcısı, tecrübeli spor yazarı Tomas Roncero dünkü köşe yazısında kullandığı ifadeler yenilir yutulur değil. Bakın ne diyor.

"Bir zamanlar Roma'nın büyük oyuncusu olan Montella, Gürcistan'a karşı kazanılan zaferin tüm ülkeyi ve ve dünya basınını Arda Güler adındaki dahi çocuğun tartışmasız ve büyüleyici kalitesiyle sarstığını fark ettiğinde çocukça ve saçma bir kıskançlık krizine girdi. "

As Gazetesi'nin spor yazarı Alfredo Renado da aynı kanıda. O da şöyle diyor.

"Montella'nın kendisini ön plana çıkarmak isteyen ve basının ana figürüne yönelik övgülerine kıskançlıkla tepki veren koçlardan biri olmasından korkuyorum ."

Ben de aynı şüpheleri taşıyorum.

Montella Arda'yı kıskanıyor sanıyorum.

Kibir eninde sonunda hak ettiği cezayı alır.

Portekiz maçında başımıza gelen de budur.

Birilerinin çıkıp Montella'ya "kibiri bırak, işini yap" demesi gerekmiyor mu?

O kişi Hamit Altıntop mu?

Maalesef kibir budalası Altıntop'tan bunu beklemek çok hayalcilik olur.