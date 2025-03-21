Montella "Çok ufak bir avantaj elde ettik"

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde konuk ettiği Macaristan’ı 3-1 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

"Bugün diğer maçlara göre daha az şut çekip, daha çok gol attık"

Bugün iki takımın da sahada bir savaş verdiğini dile getirerek sözlerine başlayan Montella, "Çok yüksek seviyeli fiziksel bir mücadele vardı. Macaristan’ın da yüksek seviyelere alışık bir takım olduğunu gördük. Eskiden A Ligi’ndelerdi. Oyun kurguları oturmuş bir takım olduğu için her şey açık hala. İkinci maça konsantre olmamız gerekiyor.

"OĞUZ AYDIN'IN PERFORMANSI BENİ MUTLU ETTİ"

Bugün diğer maçlara göre daha az şut çekip, daha çok gol attık, bu beni çok sevindirdi. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Bugün 450 pasımız var ve 150’si rakibin son 30 metresinde oldu. Bu da çok sevindirici. Ayrıca bugün sahada genç futbolcularımız da resmi olarak ilk maçlarını oynadılar, Deniz Gül ve Can Uzun. Oğuz Aydın’ın da performansı beni çok mutlu etti. Hepsini tebrik ediyorum. Taraftarlarımız diğer maçlarda da desteklerini hiç esirgemediler. Özellikle bir pankart vardı, ‘Milli takım kulüplerden üstündür’ diye. Bu ruhu hep beraber devam ettirmemiz ve yaptıklarımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN DAHA BİTİRİCİYDİK"

İtalyan teknik adam, kırmızı-beyazlı takımın bitiricilik özelliğiyle bugün ön plana çıktığını kaydetti. Vincenzo Montella, "Bugün daha bitirici bir görüntümüz vardı. Diğer maçlara göre çok daha iyiydik. Özellikle ikinci yarıda bitiriciliğimizi daha fazla ortaya koyduk ve 2 tane gol attık. İlk yarıda çok fazla pozisyon bulduk ve 1 gol attık" şeklinde konuştu



"ÇOK UFAK BİR AVANTAJ ELDE ETTİK"

A Milli Takım’a dair hedefleriniz sorulması üzerinde de 50 yaşındaki teknik direktör, "Tek düşüncem pazar günkü maç. Çok ufak bir avantaj elde ettik. Rakibin ne kadar yüksek seviye bir takım olduğunu gördük" dedi.

Montella, oyundan sakatlanarak çıkmak zorunda kalan Kaan Ayhan’ın kontrollerinin yapılacağını, Barış Alper Yılmaz’ın ise ilk yarı darbe aldığını ve bu yüzden ikinci yarıda sahaya çıkmadığını aktardı.