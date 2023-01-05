Montella'ya 6-0 az geldi

İstanbulspor'u 6-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın iki farklı yönde yorumlanabileceğini belirtti.

İlk yarıda dengeli bir maç olduğunu ve rakiplerinin kendilerini zorladığını ifade eden Montella, "İkinci yarıda maç komple değişti ve skor lehimize döndü. Yakaladığımız pozisyon sayısına göre aslında daha fazla gol de atabileceğimiz bir maçtı. İkinci yarıda istediğimiz sonucu da aldık." dedi.