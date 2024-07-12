Montella Ferdi Kadıoğlu için aracı oldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) gösterdiği performansla beğeni kazanan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nu Juventus'a önerdi.

Rai Sport'a konuşan Montella, Juventus'un transfer hedefi olan Ferdi Kadıoğlu'nu övdü ve şunları söyledi:

Kadıoğlu olağanüstü bir oyuncu.

Bu sezon en üst seviyede 60 maç oynadı.

Juventus onu istiyor mu?

Bilmiyorum.

Ancak herhangi bir büyük takıma yakışır.

Bu arada, Tuttojuve'ye göre Juventus, Ferdi Kadıoğlu transferini hızlandırmak için Filip Kostic veya Arkadiusz Milik'i takasta kullanmayı planlıyor.