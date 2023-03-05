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Montella İtalyan basınına açıkladı: Depremden sonra çok zor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, La Gazzetta dello Sport'a bir röportaj verdi.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 17:15
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Montella: Hayal gücünün ötesinde

Montella İtalyan basınına açıkladı: Depremden sonra çok zor
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Montella, geçtiğimiz ay ülkemizde yaşanan depremin ardından futbola devam etmenin zorluğunu anlattı.

İtalyan teknik adam, "Kıyamet. Oyuncuların düşünceleri sürekli deprem bölgesindeki insanlarda. Biz profesyoneliz, biraz dikkat dağıtmak istiyoruz ancak ligi oynamak da çok zor." ifadelerini kullandı.

Montella, sözlerini, "Hükmen galibiyet almak, ligi durdurmak, bunların olanlara kıyasla önemsiz olduğu açık. Yıkılan aileler, çocuklarının yasını tutan ebeveynler, yetim kalan çocuklar, bir ömür fedakarlık yaparak biriktirdiklerini birkaç dakika içinde kaybeden insanlar... Sizi temin ederim kalp kırıklığı hayal gücünün ötesinde" diye tamamladı.

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﻿Montella İtalyan basınına açıkladı: Depremden sonra çok zor
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