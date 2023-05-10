Montella kalacak mı gidecek mi? Adana Demirspor'dan flaş karar

Adana Demirspor'da yönetimin teknik direktör Vincenzo Montella konusundaki kararını verdiği ortaya çıktı.

Süper Lig'de Montello yönetiminde bu sezon başarılı bir dönem yaşayan Adana Demirspor'un yeni sözleşme kararı verdiği belirtildi.

Yönetimin İtalyan teknik adama 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalattırmaya çalışacağı ifade edildi.

Başkan Murat Sancak'ın Montella ile uzun süreli yola devam etme kararında olduğu, imzaların ardından da gelecek sezon için transfer çalışmalarını başlatacağı öğrenildi.

Montella'nın vereceği rapora göre kadrodaki futbolculardan kimlerle yola devam edileceği belirlenecek. Yine İtalyan teknik adamın istediği oyuncuların transfer edilmesi için çalışmalar başlayacak.

