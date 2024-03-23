Montella mağlubiyetin sebebini açıkladı

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Montella mağlubiyetin sebebini açıkladı
Macaristan'a 1-0 kaybeden milli takımda Montella açıklamalarda bulundu.

EURO 2024 öncesi hazırlık maçında Macaristan’a 1-0 mağlup olan A Milli Takım’da Montella maç sonu açıklamalarda bulundu.

İşte İtalyan teknik adamın sözleri:

"Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Oyuncularımızın verdiği reaksiyon çok iyiydi. Plana sadık kaldılar. İkinci yarı yüzde 70 topa sahip olma oranıyla oynadık. İkinci yarı çok fazla gol pozisyonuna girdik sadece gol atamadık. Genel olarak oyundan memnunum."

"İlk yarı 2-3 net fırsatımız vardı. Son paslarda sıkıntı çektik. Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Plana sadık kalarak net bir mesaj verdiler. "

"Bizim için üzücü olan sonucun bu şekilde olmasıydı. Maçın hakkı bu değildi."

"Rossi'ye çok teşekkür ediyorum. Macaristan da çok iyi bir takım. Biz de en iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız."

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