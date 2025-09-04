Montella net konuştu: Bunu kimse düşünmesin!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk olacak.

Saat 19.00'da başlayacak maç öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella, Exxenspor'a açıklamalarda bulundu.

Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaraylı oyuncular arasında gerginlik olduğu, Aktürkoğlu ve Yunus Akgün arasında tartışma çıktığı iddia edilmişti.

Oyuncular arasındaki uyum ve arkadaşlık durumuyla ilgili soru üzerine Montella "Bunu her zaman söylüyoruz burada bir aile ortamı var. Futbolcular arasındaki dostluk tam bir aileye dönüştü, herkes mutlu. Bunu da herkese gösterdik her seferinde" yanıtını verdi.

"Bir transferin bu tarz dengeleri bozacağını kimse düşünmesin" diyen Vincenzo Montella, "Bugün de göstereceğiz, burada gerçekten güzel bir dostluk ve aile ortamı var" ifadelerini kullandı.

