Riva'dan kulis: Milli takımda gerginlik var mı?

Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da oynadığı döneme ait sosyal medya paylaşımlarını silmişti. Bunun üzerine Galatasaraylı oyuncular Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün, Aktürkoğlu'nun takipten çıkarmıştı.

Son olarak A Milli Takım kampında Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu arasında gerginlik çıktığı iddia edilmişti.

HT Spor'dan Deniz Biricik'in haberine göre, takımda gerginlik yaşandığı haberleri gerçeği yansıtmıyor.

Biricik, "Bana Riva'dan gelen bilgi şu şekilde: sosyal medyadaki haberlere ve basındaki haberlere bakmayın. Riva'nın içerisinde, Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nin içerisinde kapılar kapandıktan sonra içeride atmosfer çok iyi. Yani herhangi bir dışarıda yaratılan 'algı' ve kafalarda oluşturulan tablo içeride yok" dedi.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın da bu konuya değindiğini hatırlatan Biricik, "Hatta unutmayayım diye not aldım, 'Dışarıda yaratılan hava, yansıtılan görüntünün içeride eseri yok'. Hatta Montella da ufak da olsa buna vurgu yaptı" diye konuştu.