Montella'dan Arda Güler açıklaması: İçim çok rahat

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup ilk maçında A Milli Futbol takımı, yarın TSİ 21.45’te Galler ile Cardiff Stadyumu’nda karşılaşacak. Bugün hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella ile futbolculardan Çağlar Söyüncü, müsabakanın oynanacağı stadyumda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

EURO 2024’teki başarılarının geçmişte kaldığını ve yeni bir hedefle yola çıktıklarını söyleyen Montella, “Böyle bir turnuva geçirdiğimiz için gururluyuz. Son maçta daha farklı bir skorla da ilerleyebilirdik. Orada hayalimizi durdurmak zorunda kaldık. Burada bir kez daha oyuncularıma Avrupa Şampiyonası’nda gösterdikleri performans ve fedakarlık için bir kez daha teşekkür ediyorum. Turnuvadan sonra sevgi yağmuruna tutuldum. Artık geçmişte kaldı. Şimdi yeni futbolcularımızın da dahil olduğu yeni maceraya başlıyoruz. 22 senelik bir hasret var, onu bitirmek istiyoruz. Eylül ayı kritik bir aydır futbolcular için. Fiziksel kondisyonunuz tam oturmamış olabilir. Rakiple alakalı şunu söyleyebiliriz, Premier Lig’in ne kadar zor olduğunu biliyoruz. O yüzden kadrolarına baktığımızda futbolcuların çoğu o ligde oynuyor. Yeni hocaları var ama taktiksel olarak 1 maç bile yapmadılar. En iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık çünkü elimizde neler yapabilecekleriyle ilgili bir veri yok. O yüzden bazen bu tarz maçları kestiremiyorsunuz. En iyi şekilde hazırlandık, yarın için saatleri sayıyoruz” diye konuştu.

''GELDİĞİM GÜNDEN BERİ FIFA KLASMANINDA 16 BASAMAK YÜKSELDİK''

FIFA klasmanında 16 basamak yükseldiklerine ve daha da yükselmek için çalışmaları sürdürdüklerine değinen İtalyan çalıştırıcı, “Futbolun barındırdığı bütün duyguları yaşadık. Bu çok değerliydi hepimiz için. Ama fazlasıyla altını çizmediğimiz bir nokta var, son maçımızda iki tane net hata vardı. Bir tanesi ilk yarıda Mert Müldür’e yapılan fauldü, kırmızı karttı. İkinci gol de net bir fauldü. Maalesef o hataları görmediler. O hatalar görülseydi belki farklı bitebilirdi. Bu yolculukta ben geldiğim günden beri FIFA klasmanında 16 basamak yükseldik. 2012’den beri yükseliş olarak en iyisi bu. Futbolda geçmiş diye bir şey yok. Şimdiki zamana ve gelecekte neler yapabileceğimize odaklanmalıyız. Genel olarak oyun prensiplerinin üstünde durmayı seven bir hocayım. Kadromdaki futbolcuların en iyisini seçip en iyisini yapma hedefli bir çalışma yürütüyorum. Siz mesela 4-6-0 dediğinizde bile ben onu değiştirmek istiyorum; 6-4-0 olsun. 6 futbolcumuz defansif anlamda yorulurken 4 futbolcumuz da gol atmaya çalışsın. Böyle görelim. Gelecekteki zamanda da bütün futbolcuları değerlendirmemiz gerekiyor. 2026’da Dünya Kupası hedefimiz var. O zamana kadar futbolcu bazında yeni fırsatlar çıkarsa onları değerlendirmeye hazırız. Benim en sevdiğim terime şunu da kullanabiliriz; modern futbolda defans yapılacağı zaman herkes defans yapsın, atak yapılacağı zaman herkes atak yapsın. 10’a 0, 0’a 10 diye değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.

''LİGİMİZDE ÇOK DURAKSAYAN BİR OYUN VAR''

Bir şeylerin gelişmesi için Türkiye Ligi’ndeki oyunun ve temponun hızlanması ile Türk kulüplerinin Avrupa kupalarında devam etmeleri gerektiğinin önemine vurgu yapan Montella, “Ligimizde çok fazla duraksayan bir oyun var. Bunu geliştirerek başlayabiliriz. Biliyorsunuz ki bazı takımlarımız Avrupa’da oynuyor ve umarım onlar en son noktaya kadar gelebilirler. Onların da orada devam etmesi bizim için de oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmemize fırsat verecektir. Ben korkan bir tip değilim, gençleri takıma hemen monte edip oynatabilen, hazırlayabilen bir hocayım. Bazı futbolcularımızda da böyle yaptık. Doğacak fırsatları da geri tepmiyoruz. Geleceğe bu şekilde emin adımlarla ilerleyebiliriz. Hollanda maçında rakip futbolcuların istatistiklerine baktığınızda birçoğu Şampiyonlar Ligi’nde devamlılık göstermiş futbolcular. Biz de bunu takıma yavaş yavaş adapte etmeye çalışıyoruz. Futbolcularımızın da, takımlarımızın da Avrupa’da devam etmesi bu seviyelerde mücadele edebilmek ve hayallerimize devamlılıkla bakabilmemiz için çok önemli” şeklinde konuştu.

''ARDA SAĞLIKLI, BU KONUDA İÇİM RAHAT''

Arda Güler’in sakatlığı olmadığını Hakan Çalhanoğlu’nun ise durumuna bakacaklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, “Arda sağlıklı, bu konuda içim çok rahat. Herhangi bir sıkıntısı yok, bütün antrenmanlara katıldı. Hakan Çalhanoğlu’nun bazı problemleri vardı ama bugün takımla antrenmanına katıldı. Aslında kararsızım yarın ilk yarıdan mı yoksa ikinci yarıda mı onu kullanacağımız yönünde bir değerlendirmemiz var” sözlerini kaydetti.

Galler Milli Takımı’nın teknik direktörü Craig Bellamy’yi de futbolculuk döneminden net hatırladığını belirten Vincenzo Montella, “Craig Bellamy de çok net bir şekilde hatırlıyorum. Çok teknik ve hızlı bir futbolcuydu. Futbolculuk zamanında çok sık karşılaştığım bir futbolcuydu” dedi.

''DEĞERİMİZİ KANITLAMAMIZ GEREKEN YENİ BİR MACERAYA BAŞLIYORUZ''

FIFA klasmanında daha da yükselmek için sahaya konsantre olmak istediklerine değinen deneyimli antrenör, “Mutlu ve gururluyuz. Böyle istatistikler keyif veriyor. Ama bu sadece keyif veren bir istatistik. Yarına konsantreyiz. Değerimizi kanıtlamamız gereken yeni bir maceraya başlıyoruz. Uluslar Ligi’nin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu stadın da zor olduğunu, burada son oynanan Galler maçında Galler bizden daha iyi olmasına rağmen beraberliği almayı başarmıştık. Sahaya konsantre olmak istiyoruz. Kendimizi sahada geliştirerek devam etmek istiyoruz ki bu istatistikleri geliştirelim ve keyif almaya devam edelim” sözlerini dile getirdi.

''BU TRANSFERLER LİGİMİZDE REKABET ORTAMINI YÜKSELTECEK''

Victor Osimhen’in Türkiye’ye gelmesiyle ilgili gelen soru üzerine de değerlendirmede bulunan Montella, “Çok büyük ve değerli bir futbolcu geldi ama sadece o değil bu sene Immobile, Rafa Silva, Amrabat gibi futbolcular geldi. Bu tabii ki de ligimizde rekabet ortamını yükseltecek. Bizim kendi hedefimize bakmak gerekirse, her zaman en iyisini yapabilmek ve tabii ki bu grupta da birinci olmak hedefindeyiz. Sadece ofansif futbolcuları saydık ama baktığınızda Savic, Paulista ve Çağlar da geldi. Ligimize bu sene defansif anlamda da çok iyi isimler katıldı” değerlendirmesinde bulundu.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: BU JENERASYONLA DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ

Gruba galibiyetle başlamak istediklerinin altını çizen milli futbolcu Çağlar Söyüncü ise bu jenerasyonla daha sonrasında Dünya Kupası’na gitmenin de en büyük hedefleri olduğunu belirtti. 28 yaşındaki futbolcu, “Böyle bir jenerasyonun parçası olduğum için çok mutluyum. Yeni hedeflerimiz var, A Ligi’ne yükselmek istiyoruz. En önemli hedefimiz yarın galibiyetle başlamak. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Emin adımlarla hedefimize ilerleyeceğiz. Son turnuvada taraftarımızın bizi ne kadar desteklediğini gördük. Uzun bir süredir Dünya Kupası’na gidemiyoruz. Bu jenerasyonla Dünya Kupası’na gitmek en büyük hedefimiz. Dünya Kupası’nda oynamak da bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Dünya Kupası’na gitmek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Hakan Çalhanoğlu’nun Ballon d’or adayları arasında, Arda Güler’in en iyi gençler arasında gösterilmesine dair görüşlerini de aktaran Söyüncü, “Herkes gibi bizi de çok mutlu etti. Hakan uzun zamandır ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Kaptanımızın orada olmasına çok mutluyuz. Arda Güler de futbol hayatına yeni başlamış olmasına rağmen çok önemli işlere imza attı. İnşallah sakatlık ona hiç uğramadan yoluna devam eder. Onlar için çok mutlu olduk” dedi.