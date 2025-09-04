Montella'dan polemiklere cevap! 'Ekstra motivasyon oluyor'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçının ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

"SON YARIM SAATLİK BÖLÜMDE KENETLENDİK"

Montella 3-2'lik galibiyet sonrası şöyle konuştu:

"Tüm oyuncularımızı tebrik etmek lazım. Maçın sonuna kadar önemli bir efor sarf ettiler. Maçı kazanmak için her şeyi yaptılar. Böyle zorlu bir takıma kadar galibiyet aldığımız için çok mutluyum.

Anlık bir durumda maç değişebiliyor. Gürcistan'ı tebrik etmek lazım iyi mücadele ettiler. Özellikle son yarım saatlik bölümde kenetlendik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Arkadaşlık ortamını ve birlik beraberliği gösterdiğimize inanıyorum.

Çok çalışkan bir gruba sahibiz. Son 3 günde 15 video analiz toplantısı yaptık. Bu grubun harika bir enerjisi var. Ne çalışırsak sahaya yansıtmasını biliyorlar."

"BİZİ GÜLÜMSETİYOR"

Maç öncesi takım içerisinde bazı oyuncular arasında sorun olduğuna yönelik çıkan spekülasyonlara cevap veren İtalyan teknik adam, "Bu tarz polemiklere girmek istemiyorum ama bizi gülümsetiyor. Çünkü tam tersi harika bir ortam var. Bunlar benim için motivasyon kaynağı oluyor. Daha fazla çalışma isteğim oluyor bölye olunca." dedi.

"İSPANYA'YA SAYGI DUYUYORUZ AMA BİZİM DE SİLAHLARIMIZ VAR"

Konya'da oynanacak İspanya maçıyla ilgili de konuşan Montella, "Avrupa'nın birinci takımı olduklarını biliyoruz ve onlara saygı duyuyoruz ama böyle maçlarda biz daha çok hırslanıyoruz. Bizim de önemli silahlarımız var. Elimizden geleni yapıp galibiyet almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.