Montella'dan sürpriz davet. İlk kez A Milli Takıma çağrıldı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve İzlanda ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takım'dan sürpriz bir hamle geldi.

YUSUF ÖZDEMİR'E MİLLİ DAVET

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor forması giyen Yusuf Özdemir Montella'nın kararıyla A Milli Takım'ın kamp kadrosuna dahil edildi.

Öğlen saatlerinde Riva'ya gelerek millilerin kampına dahil olan Yusuf Özdemir kariyerinde ilk kez milli takım daveti aldı.

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Corendon Alanyaspor'da forma giyen Yusuf Özdemir, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosuna dâhil edildi. İlk kez A Millî Takım'a davet edilen 23 yaşındaki futbolcu, bugün öğle saatlerinde Ay-Yıldızlıların Riva'da devam eden kampına katıldı" ifadeleri kullanıldı.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Millilerimiz 6 Eylül Cuma günü 21.45'te Galler ile 9 Eylül Pazartesi günü ise yine aynı saatte İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

PERFORMANSI

23 yaşındaki sol bek geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibiyle çıktığı 35 maçta 2 gol 4 asist kaydetti.