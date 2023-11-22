Montella'dan VAR'ı beğenmeyen Galli gazeteciye tarihi cevap. Salon bir anda buz kesti

Galler'e karşı alınan beraberlik sonrası açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella'nın Galli gazeteciye verdiği cevap gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Montella'dan VAR'ı beğenmeyen Galli gazeteciye tarihi cevap. Salon bir anda buz kesti

EURO 2024 Elemeleri son maçında A Milli Takımımız Galler ile karşı karşıya geldi.

Cardiff City Stadyumu’nda oynanan mücadelede Milliler rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuç ile beraber millilerimiz grubu lider tamamlarken Galler’in EURO 2024’e katılma şansı kalmadı.

Grubu lider bitiren A Milli Takımımız’da maç sonu basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Montella’nın Galli bir gazeteciye verdiği cevap gündem oldu.

Hakem kararlarından memnun kalmayan bir Galli gazeteci Montella’ya, “VAR neden var?” dedi

Gazetecinin bu sorusuna şaşıran Montella ise gazetecinin sorusunu “Maçı kazanıp kaybetmenize göre değişir” diyerek yanıtladı.

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