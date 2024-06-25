Montella'nın Çekya maçı ilk 11'i ortaya çıktı. Şaşırtan karar

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024’te A Milli Futbol Takımımız 3. Ve gruptaki son maçında Çekya ile karşılaşacak

Yarın (Çarşamba) saat 22.00’de oynanacak mücadeleyi Istvan Kovacs yönetecek.

Millilerimiz karşılaşmadan galibiyet veya beraberlik ile ayrılması durumunda grup 2’ncisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.

TERCİHİNİ YAPTI

Milli takımın kaderini belirleyecek karşılaşma için nefesler tutulurken Montella ilk 11 tercihini yaptı.

İtalyan adam karşılaşmaya: Altay Bayındır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız, Barış Alper 11’i ile çıkacak.

ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

Montella’nın Portekiz mücadelesinde göz bebeklerimiz Arda Güler ve Kenan Yıldız’ı ilk 11’de oynatmaması eleştirilere sebep olmuş taraftarlar İtalyan teknik adamdan hesap sormuştu.

Montella'nın bu ikiliyi ilk 11'de tercih etmesi sevindirirken Barış Alper tercihi tartışmalara sebep oldu.