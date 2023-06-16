Montella’nın Fenerbahçe'ye istediği isimler basına sızdı

Fenerbahçe’de teknik direktör adaylarının başında bulunan Vincenzo Montella’nın takımın başına geçmesi halinde kendi ülkesinden Edin Dzeko, Cuadrado ve Orsolini. transfer edilmesini istediği iddia edildi.

Montella’nın Fenerbahçe'ye istediği isimler basına sızdı

Editör: Barış Atakan

Teknik direktör Jorge Jesus’un kupa finali ardından görevinden ayrılması ile birlikte Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı başladı. Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru adı sık sık sarı-lacivertlilerle anılan Vincenzo Montella aday listesinin en başında yer alıyor. İtalyan teknik çalıştırıcının takımın başına geçmesi halinde ise sarı-lacivertli yönetimden transfer edilmesini istediği isimler ortaya çıktı.

SERİE A’DAN 3 İSİM BİRDEN
İtalyan basınında yer alan habere göre Vincenzo Montella, sarı-lacivertlilere imza atması halinde kendi ülkesinden 3 ismin transfer edilmesini istiyor. Bu isimler ise Edin Dzeko, Cuadrado ve Orsolini.

EDİN DZEKO
Inter ile sözleşmesinin sonuna gelen Bosna Hersekli yıldız Edin Dzeko için Fenerbahçe’nin yıllık 4.5 milyon Euro’dan 2 senelik sözleşme önerdiği iddia edilmişti. Edin Dzeko bu sezon Inter'de 52 maça çıkmış ve bu maçlarda 14 gol, 5 asist kaydetmişti.

CUADRADO
İtalyan çalıştırıcının transfer etmek istediği bir diğer isim ise 35 yaşındaki sağ kanat Cuadrado. Juventus ile sözleşmesinin sonuna gelen Cuadrado bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 47 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetmişti.

RİCARDO ORSOLİNİ
Montella’nın transfer edilmesini istediği son isim ise Bologna’nın 26 yaşındaki yıldızı Ricardo Orsolini. Bu sezon 34 maçta 11 gol ve 4 asist kaydeden Orsolini için Napoli ve Fiorentina gibi Serie A devlerininde devrede olduğu ise gelen haberler arasında.

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