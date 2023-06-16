Montella’nın Fenerbahçe'ye istediği isimler basına sızdı

Editör: Barış Atakan

Teknik direktör Jorge Jesus’un kupa finali ardından görevinden ayrılması ile birlikte Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı başladı. Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru adı sık sık sarı-lacivertlilerle anılan Vincenzo Montella aday listesinin en başında yer alıyor. İtalyan teknik çalıştırıcının takımın başına geçmesi halinde ise sarı-lacivertli yönetimden transfer edilmesini istediği isimler ortaya çıktı.

SERİE A’DAN 3 İSİM BİRDEN

İtalyan basınında yer alan habere göre Vincenzo Montella, sarı-lacivertlilere imza atması halinde kendi ülkesinden 3 ismin transfer edilmesini istiyor. Bu isimler ise Edin Dzeko, Cuadrado ve Orsolini.

EDİN DZEKO

Inter ile sözleşmesinin sonuna gelen Bosna Hersekli yıldız Edin Dzeko için Fenerbahçe’nin yıllık 4.5 milyon Euro’dan 2 senelik sözleşme önerdiği iddia edilmişti. Edin Dzeko bu sezon Inter'de 52 maça çıkmış ve bu maçlarda 14 gol, 5 asist kaydetmişti.

CUADRADO

İtalyan çalıştırıcının transfer etmek istediği bir diğer isim ise 35 yaşındaki sağ kanat Cuadrado. Juventus ile sözleşmesinin sonuna gelen Cuadrado bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 47 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetmişti.

RİCARDO ORSOLİNİ

Montella’nın transfer edilmesini istediği son isim ise Bologna’nın 26 yaşındaki yıldızı Ricardo Orsolini. Bu sezon 34 maçta 11 gol ve 4 asist kaydeden Orsolini için Napoli ve Fiorentina gibi Serie A devlerininde devrede olduğu ise gelen haberler arasında.