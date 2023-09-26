Montella'nın sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı. Dünyada böylesi görülmedi

Editör: Hamza Özalkuş

A Milli Takım'ın başına getirilen İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile yapılan sözleşmeye dünyada görülmemiş bir madde koyulduğu ortaya çıktı.

Görevine son verilen Stefan Kuntz, çalışırken sık sık Almanya'ya gidiyordu. Hatta daha çok Almanya'da kalıyor, hatta bir televizyon kanalında da Bundesliga maçlarına yorum yapıyordu.

TFF'nin bu kez işi sıkı tuttuğu öğrenildi. Sabah'tan Murat Özbostan'ın yazısına göre Montella'nın sözleşmesine koyulan özel madde şöyle:

"Görev yeri Türkiye'dir."

Ayrıca yurt dışı çıkışları da izne tabi tutulmuş. İstanbul'dan ev bakıyormuş. Montella'nın sürekli ülkemizde kalması özellikle tercih edilmiş.