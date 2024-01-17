Moody's’ten flaş Türk bankaları kararı

Kaynak: AA
Moody's’ten flaş Türk bankaları kararı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody’s, 17 Türk bankasının kredi not görünümlerini "durağan"dan "pozitif"e yükseltti.

Moody’s, Türkiye’nin kredi not görünümünü artırdıktan sonra Türk bankalarının notlarını değerlendirdi. Kuruluştan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki 17 bankanın not görünümü "durağan"dan "pozitif"e yükseltildi.

Moody’s, 12 Ocak’taki değerlendirmesinde, Türkiye’nin kredi notunu “B3” olarak onaylarken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e yükseltmişti.

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MOODY’S NEDİR?

Moody’s, Moody’s Yatırım Hizmetleri (İngilizce: Moody’s Investors Service) olarak da bilinen, uluslararası bir kredi derecelendirme kuruluşudur. Ticari ve kamu işletmelerinin çıkardığı bonolar üzerinde finansal araştırmalar yapar. Moody’s, 1909 yılında John Moody tarafından kurulmuştur ve merkezi New York, ABD’de bulunmaktadır.

Moody’s, kredi derecelendirme kuruluşları arasında Standard & Poor’s ve Fitch Ratings ile birlikte en büyük üç şirket arasında yer alır. Kuruluş, ülkelerin ya da kurumların kredi riskini ölçer, yatırım yapılabilirliğini analiz eder ve buna göre derecelendirir. Her bir kredi derecelendirme kuruluşunun kendi not skalası bulunur ve analiz sonucundaki raporlarına göre ilgili ülke ya da kuruma not verir. Bu notlar, ülkelerin kullandıkları krediler ve ödedikleri faizler noktasında belirleyici olur.

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