Morata Galatasaray formasıyla 3. kez gol sevinci yaşadı

Kaynak: İHA
Morata Galatasaray formasıyla 3. kez gol sevinci yaşadı

Galatasaray’ın İspanyol futbolcusu Alvaro Morata, Antalyaspor maçıyla sarı-kırmızılılarla bu sezonki gol sayısını 3’e çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’u konuk ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü İspanyol futbolcu Alvaro Morata attı. Karşılaşmanın 45. dakikasında penaltıda topun başına geçen Morata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu. Penaltı kararı verildikten sonra Victor Osimhen, kullanması için topu Morata’ya bıraktı.

SÜPER LİG'DE İKİ GOL ATTI

32 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını 2’ye çıkardı. İspanyol futbolcunun Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor. Müsabakaya 11’de başlayan Alvaro Morata, 90 dakika sahada kaldı.

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