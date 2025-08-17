Morata ilk maçına çıktı: 'Beni ikna etti'

Galatasaray'dan ayrılarak Como'ya transfer olan Alvaro Morata, yeni takımındaki ilk maçına çıktı.

İtalya Kupası 1. turunda Serie B ekibi Südtirol'u ağırlayan Como, rakibini 3-1 mağlup ederek tur atladı.

Giuseppe Sinigaglia Stadı'ndaki karşılaşmada Südtirol, 13. dakikada Casiraghi'nin penaltısıyla öne geçti. Ev sahibi Como ise 39. ve 40. dakikalarda Douvikas, 42. dakikada Da Cunha ile bulduğu gollerle 3 dakikada skoru lehine çevirdi ve sahadan galip ayrıldı.

Yeni transfer Alvaro Morata, 66. dakikada Douvikas'ın yerine oyuna dahil oldu. Taraftarlar, yıldız oyuncuyu Como formasıyla ilk kez sahada izleme fırsatı buldu.

'ASLINDA OYNAMAYACAKTI'

Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Cesc Fabregas, Morata hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İspanyol çalıştırıcı, "Aslında oynamamasını planlıyorduk ama kendini çok iyi hissettiğini söyledi. Biraz ağırdan almak istiyorduk fakat beni sahaya çıkması için ikna etti. Sonrasında nasıl bir performans sergileyeceğini göreceğiz" dedi.