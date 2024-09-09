Morgan Stanley petrol tahminini düşürdü

Morgan Stanley, arz fazlası devam ederken talep zorluklarının artması sebebiyle Brent petrol fiyat tahminlerini birkaç hafta içinde ikinci defa indirdi.
Martijn Rats'ın da aralarında olduğu analistlerin notunda, Brent petrol fiyatları dördüncü çeyrekte varil başına ortalama 75 dolar olacağı öngörüldü.
Morgan Stanley analistleri, daha önce Ekim ve Aralık dönemlerinde Brent petrol tahminlerini 85 dolardan 80 dolara indirmişti.
2025’in büyük bölümüne yönelik tahminler de bir miktar aşağı çekildi.
Zayıf Çin talebine yönelik süren endişeler, ABD ekonomisinin yavaşlayabileceğine ilişkin sinyallerle beraber gelirken Brent kısa süre önce 2021 sonundan beri en düşük kapanışa düştü.
Fiyatlamalar üzerinde, OPEC+'nın üretim kısıtlamalarını gevşetme planını ertelemek zorunda kalması da önemli faktör oldu.
Morgan Stanley analistleri 9 Eylül raporunda, “Petrol fiyatlarının son dönemdeki seyri, talebin önemli ölçüde zayıfladığı diğer dönemlerle benzerlik gösteriyor. Zaman farkları - vadeli işlem eğrisi boyunca fiyat karşılaştırmaları - “resesyon benzeri stok birikimlerinin” yaklaştığına işaret ediyor" ifadelerini kullandı.