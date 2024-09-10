Morgan Stanley'den euro uyarısı

Morgan Stanley, AMB’nin tökezleyen ekonomiyle başa çıkmaya çalıştığı dönemde faiz indirimine hız vermesiyle euronun aylar içinde dolar karşısında değer kaybedeceğini belirtti.

G-10 Döviz Stratejisi Başkanı David Adams, euronun sene sonuna kadar 1,02 dolara düşmesini öngördüğünü ve bu durumda mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 7’lik bir değer kaybı anlamına geldiğini söyledi.

Söz konusu durum, merkez bankasının önümüzdeki üç toplantısında faiz indirimlerini sürdürmesi ve yarım puanlık bir indirim potansiyeline dayanıyor.

Daha önce New York Fed’de çalışmış olan Adams, "Piyasanın AMB'nin şu anda fiyatlandırılandan daha derin ve daha hızlı indirimler yapabileceği gerçeğine yeniden odaklanması için bolca alan var. Bu haftaki toplantı, piyasanın bunu düşünmeye başlaması için önemli bir katalizör olabilir. " ifadelerini kullandı.

Ekonomik büyümenin yavaşladığı süreçlerde siyasi risk primleri ve belirsizliğin arttığını belirten Adams, bu faktörlerin her ikisi de yatırımcıların bölgeye sermaye yatırmaya daha az istekli olacağını gösterdiğini belirtti.

Diğer yandan para piyasaları şu anda 2024’te Avrupa'da yaklaşık 60 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini fiyatlarken, ABD'de ise yaklaşık 110 baz puanlık büyük bir indirim tahmin ediliyor.