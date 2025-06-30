Morluklar ölümcül bir işaret mi? İşin uzmanları anlatıyor

Vücudunuzda nedensiz yere ortaya çıkan morluklar fark ettiniz mi? Uzmanlar, bu masum görünen belirtilerin, lösemi gibi ölümcül hastalıkların erken işaretleri olabileceğini vurguladı.

Bilimsel araştırmalar ve dünya çapındaki uzman görüşleri, açıklanamayan morlukların ciddiye alınması gerektiğini ortaya koydu.

Erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğu bu belirtiler, vücudunuzun sessiz çığlıkları olabildiğinin altı çizildi.

Morluklar, genellikle cilt altındaki kılcal damarların hasar görmesiyle oluşur ve çoğu zaman basit bir çarpma ya da travma sonucu ortaya çıkar. Ancak, herhangi bir darbe olmaksızın veya travmayla orantısız şekilde beliren morluklar, ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

ABD’de Cleveland Clinic’ten hematoloji uzmanı Dr. Keith McCrae, “Açıklanamayan morluklar, özellikle büyük, ağrılı ve burun kanaması veya diş eti kanamaları gibi belirtilerle birlikteyse, mutlaka bir uzmana başvurulmalı” dedi.

HANGİ HASTALIKLAR MORLUKLARA NEDEN OLUYOR?

Bilimsel çalışmalar, açıklanamayan morlukların kan pıhtılaşma bozuklukları, vitamin eksiklikleri veya kanser gibi ciddi durumlarla bağlantılı olabileceğini gösterdi.

Örneğin, Journal of Hematology dergisinde yayımlanan bir araştırma, açıklanamayan morlukların %10’unun pıhtılaşma bozukluklarına işaret ettiğini ortaya koydu.

Lösemi, kemik iliğinde kan hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkan bir kanser türü olarak, trombosit seviyelerini düşürerek morluklara yol açabiliyor.

İngiltere merkezli hematoloji uzmanı Dr. John Smith, “Lösemi hastalarında morluklar genellikle bacaklar, kollar ve gövdede görülür. Bu morluklar, küçük noktasal lekelerden geniş alanlara yayılan lezyonlara kadar değişebilir” açıklamasında bulundu.

Trombositopeni, yani kandaki trombosit sayısının azalması, morlukların yaygın nedenlerinden biri.

Trombositler, kanın pıhtılaşmasında kritik bir rol oynar ve eksiklikleri, küçük darbelerde bile büyük morluklara neden olabilir. Ayrıca, C ve K vitamini eksiklikleri de morluk oluşumunu tetikleyebilir.

C vitamini, ciltteki kollajen üretiminde önemli bir rol oynarken, K vitamini kan pıhtılaşma sürecini destekler.

İç Hastalıkları Uzmanları, “K vitamini eksikliği, özellikle nedensiz morlukların ve kanamaların önemli bir nedeni olabilir” dedi.

UZMANLAR NE DİYOR?

İngiltere’de meme kanseri ve lenfoma üzerine çalışmalar yapan Dr. Anjali Mahto, lenf düğümlerinde şişlik ve açıklanamayan morlukların lenfoma gibi kanser türlerinin habercisi olabileceğini belirtti.

The Lancet dergisinde yayımlanan bir çalışma, lenf düğümü şişliklerinin %1-2’sinin kötü huylu olabileceğini ortaya koydu.

Dr. Mahto, “Eğer morluklar iki haftadan uzun sürüyorsa veya ateş, gece terlemeleri ve halsizlik gibi belirtilerle birlikteyse, vakit kaybetmeden bir doktora başvurulmalı” uyarısında bulundu.

Çocuklarda morluklar da ayrı bir dikkat gerektiriyor. Hematoloji ve Onkolojisi uzmanları, “Çocuklarda diz altında oluşan morluklar genellikle travmaya bağlıdır ve endişe gerektirmez. Ancak diz üstü bölgelerde, kalçada veya yüzde nedensiz morluklar varsa, bu durum kan hastalıklarının belirtisi olabilir” dedi.

NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİ?

Uzmanlar, morlukların aşağıdaki özelliklere sahip olması durumunda bir sağlık uzmanına başvurulmasını önerdi:

-Nedensiz ve sık tekrarlayan morluklar

-Büyük, ağrılı veya düzensiz şekilli morluklar

-Burun kanaması, diş eti kanaması veya aşırı adet kanaması gibi ek belirtiler

-Ateş, halsizlik, gece terlemeleri veya açıklanamayan kilo kaybı

TEDAVİ VE ÖNLEME YÖNTEMLERİ

Morlukların tedavisi, altta yatan nedene bağlı olarak değişti. Travmaya bağlı morluklarda buz kompresi, bölgeyi kalp seviyesinin üzerinde tutma ve hafif masaj gibi yöntemler iyileşmeyi hızlandırabilir. Ancak ciddi sağlık sorunlarına işaret eden morluklar için kan testleri, röntgen veya kemik iliği aspirasyonu gibi ileri tetkikler gerekebilir.

Beslenme de morlukların önlenmesinde önemli bir rol oynadı. C vitamini açısından zengin besinler (portakal, kivi, brokoli) ve K vitamini içeren gıdalar (ıspanak, kale, karaciğer) damar sağlığını destekleyerek morluk riskini azaltabilir. Ayrıca, kan sulandırıcı ilaç kullananların doktor kontrolünde ilaç dozlarını ayarlaması önerildi.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Vücudunuzdaki açıklanamayan morluklar, çoğu zaman zararsız olabilir; ancak uzmanlar, bu belirtilerin ciddiye alınması gerektiği konusunda hemfikir.

Bilimsel araştırmalar, erken teşhisin lösemi, lenfoma veya pıhtılaşma bozuklukları gibi ciddi hastalıkların tedavisinde kritik olduğunu gösterdi.