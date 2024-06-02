MOSDER’in yeni başkanı Davut Karaçak oldu

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) 12. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. MOSDER’in 11. Dönem faaliyetlerinin ele alındığı, 12. Dönem yol haritasının belirlendiği genel kurul toplantısında derneğin yeni Yönetim Kurulu da belirlendi.

Loda Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak, MOSDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı’dan devraldı.

MOSDER’in yeni Yönetim Kurulu ise Ahmet Güleç, Gökmen Kaya, Mehmet Kunt Kaşıkcıoğlu, Levent Dandik, Mehmet Soyserin ve Mustafa Arslan’dan oluştu.

‘’HEDEF BAŞARIYI ARTIRARAK DEVAM ETTİRMEK’’

Derneğin Türkiye mobilya sanayisindeki saygın konumunu 11. Dönem çalışmalarıyla daha da sağlamlaştırdığını ifade eden MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak, hedeflerinin yeni dönemde bu başarıları artırarak devam ettirmek olduğunu ifade etti.

Yeni dönem başkanı seçilmiş olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Karaçak, “Yeni yönetim ekibimiz ile birlikte görevimiz süresince sektörümüzü daha da ileriye taşımak, yenilikçi projelere imza atmak ve Türk mobilya sanayisinin ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği yeri almasını sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. Derneğimizin önceki başkanı Mustafa Balcı’ya bugüne kadar yapmış olduğu tüm hizmetler için teşekkürlerimi sunmak istiyorum” dedi.

Türk mobilya sektörünün global bir oyuncu olma iddiasıyla yoluna devam ettiğini vurgulayan Karaçak, sektörün üretim kadar Ar-Ge, pazarlama, ambalaj, lojistik gibi pek çok operasyonu kendi içinde çözebilir hale geldiğini ve sektörün 8,5 milyar dolar ihracat yaptığını söyledi.

Karaçak, MOSDER’in artık sektöre öncü ve referans olan faaliyetlerini daha ileri taşıyarak devam ettireceklerini kaydetti.

ULUSLARARASI MOBİLYA FUARINI BÜYÜTECEĞİZ

MOSDER olarak yurtdışında yapılan sektör fuarlarına katılmaya ve Türk mobilyasını dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini belirten Karaçak, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nı (IIFF) daha da büyütmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Karaçak, yeni dönemde de sektörel buluşmalara olan hassasiyetlerini sürdüreceklerini belirterek şunları anlattı: “Sektörü ilgilendiren tüm toplantılarda, karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini tartışarak, sektörün ilerlemesi ve büyümesine katkı sağlamak için çaba harcayacağız. Her yıl düzenli olarak yaptığımız üye toplantılarımızı alanında uzman akademisyenler, ekonomistler ve konuşmacılarla renklendirerek konaklamalı olarak yapmaya devam edeceğiz. Özellikle istişareye büyük önem verip daha yakın iş birliği ve ortak girişimler üzerinde düşüneceğiz. Bugün dünyada Çin, ABD, İtalya, Almanya, Vietnam, Polonya gibi ülkeler sektörümüzde nasıl marka değeri ve ciro oluşturmuşsa, bizler de onların ayak izlerini takip edip kendi başarı stratejilerimizi belirleyeceğiz.”