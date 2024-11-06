Moskova Borsası'na Trump dopingi

ABD seçimlerinde Donald Trump'ın zafer konuşması yapmasıyla birlikte, Moskova Borsası uçuşa geçti. Yüzde 2,65 oranında artış gösterdi.
Moskova Borsası (MOEX) yüzde 2,65 değer kazanarak 2.685 puana çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 2,66 artışla 863 puana yükseldi.
Dolar/ruble paritesi ise 96 seviyesine kadar gerilemesinin ardından tekrar 98 seviyesinin üzerine çıktı.
RUS ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİ UÇUŞA GEÇTİ
Rusya’nın önde gelen şirketlerinden Sberbank'ın hisseleri yüzde 3, Gazprom'un yüzde 5,7, Rosneft'in yüzde 2,3 ve VTB'nin hisseleri de yüzde 2 yükseldi.
Analistler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek istediğini söyleyen Trump’ın ABD başkanı seçilme ihtimalinin güçlenmesinin Rus piyasalarında olumlu etki yarattığını belirtiyor.