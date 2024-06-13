Moskova Borsası'ndan dolar ve euro için beklnemedik karar

Borsanın resmi açıklamasında, ABD'nin Moskova Borsası'na yönelik kısıtlamalarının etkisiyle işleyişte değişikliklere gidileceği belirtildi. Bu çerçevede, dolar ve avro cinsinden yapılan işlemlerin sonlandırılacağı duyuruldu.

Moskova Borsası'nın açıklamasında, piyasada olası dalgalanmaların etkisi altında işlemlerin kesintisiz şekilde devam ettirilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.

Rusya Merkez Bankası da konuya ilişkin olarak, dolar ve avro kurunun belirlenmesi için banka raporları ve dijital platformlardan gelen verilerin kullanılacağını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın bugün Moskova Borsası'nı yaptırım listesine dahil etmesinin ardından Rus yetkililer, ABD'nin uyguladığı tüm yaptırımların yasa dışı olduğunu savundular.