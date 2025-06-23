Moskova'da kritik görüşme: Putin ve Arakçi bir araya geldi

Kaynak: AA
Moskova'da kritik görüşme: Putin ve Arakçi bir araya geldi

Rusya lideri Putin, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi Moskova'da kabul etti. İki isim, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.

İsrail-İran Savaşı'nda 11'inci gün geride kalırken Rusya'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi Moskova'da ağırladı.

Putin ve Arakçi, Kremlin'deki ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Putin, görüşmede Arakçi'ye Rusya'nın İran halkına yardım etmeye çalıştığını bildirdi.

İsrail ve ABD'nin saldırılarını kınayan Putin, "İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan sebepsiz bir saldırganlık" diye konuştu.


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