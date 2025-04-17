Moskova'da kritik zirve: Putin ile El Sani Ukrayna’yı konuşacak

Vladimir Putin ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin, Rusya-Ukrayna savaşında olası bir barış anlaşmasını görüşecekleri belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, iki liderin Moskova’daki buluşmasında ticaretin yanı sıra Ukrayna krizi ve bölgesel konuların ele alınacağını duyurdu. Peskov, “Ukrayna meseleleri konusunda Putin ile Katar Emiri arasında kesinlikle bir görüş alışverişi olacak.” dedi ve Katar’ın bölgesel krizlerin çözümündeki önemli rolüne vurgu yaptı.

Peskov, “Bölge, çatışma potansiyeliyle dolu. Katar, birçok sorunun çözümünde büyük ve önemli bir rol üstleniyor.” diye ekledi.

Putin ve El Sani, daha önce temmuz ayında Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde bir araya gelmişti.