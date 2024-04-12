Moskova'da sinagoga yönelik terör saldırısı engellendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova'da yer alan bir sinagoga yönelik terör saldırısının engellendiğini duyurdu.

FSB'den yapılan açıklamada, "Moskova'daki sinagogda vatandaşların toplandığı sırada terör saldırısı düzenlemeyi planlayan Orta Asya ülkelerinden 2002 doğumlu bir vatandaşın suç içerikli eylemi engellendi" denildi.

Söz konusu şahsın bomba için malzemeler satın aldığı ve sinagogda keşif yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Terörist, 10 Nisan'da gözaltına alındığı esnada güvenlik güçlerine ateş açtı ve etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

22 Mart akşamı Moskova'da bulunan "Crocus City Hall" isimli konser salonuna terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları saldırıda 144 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıya ilişkin şu ana kadar 11 kişi yakalanarak tutuklandı.