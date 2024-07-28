Mossad Direktörü Roma’da

Barnea, Roma'da ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, Barnea'nın başkanlık ettiği İsrail müzakere heyeti, bu sabah Roma'ya ulaştı ve Gazze'de ateşkes ile esir takası görüşmelerine başladı. İtalya'daki toplantılara ABD, Mısır ve Katar'dan üst düzey yetkililer de katılıyor.

Görüşmeler, Golan Tepeleri'ne düzenlenen ve çoğu çocuk 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan füze saldırısının ardından, bölgede gerilimin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Bu gelişmelerle birlikte İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını artırmış durumda.

Özellikle Han Yunus ve Deyr el-Belah'ta daha önce "güvenli" bölge olarak ilan edilen yerlere yönelik düzenlenen hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 54 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı operasyonların durdurulması için uzun süredir müzakereler devam ediyor. İsrail basınında, güvenlik teşkilatları ve müzakereleri yürüten istihbarat birimlerinin anlaşma yapılması yönünde görüş bildirdiği, ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortaklarının baskısı nedeniyle anlaşmaya yanaşmadığı ifade ediliyor.

Geçen haftalarda esir takası müzakerelerinde ivme kazandığı belirtilirken, Netanyahu'nun Refah Sınır Kapısı ve Gazze'nin Mısır sınırındaki İsrail işgalinin devam etmesi gibi yeni taleplerinin müzakereleri zorlaştırdığı belirtiliyor.