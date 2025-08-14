MOSSAD ve KİP Erhürman’a çalışıyor

İsrail ve Güney Kıbrıs medyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Ekim ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale ederek iki devlete dayalı siyaseti savunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yerine CTP Genel Başkanı AKEL işbirlikçisi, Rum tezlerinin KKTC acentesi federasyoncu/Birleşik Kıbrısçı Tufan Erhürman’ı seçtirmeye gayret etmesinin arkasında istihbarat örgütlerinin olduğu deşifre oldu.

İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) istihbarat örgütleri MOSSAD ve KİP’in iki devletli çözüm isteyen ve KKTC’nin tanınması için önemli mesafe alan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın seçimi kaybetmesi doğrultusunda çeşitli basın mensuplarını ve medyayı kullandıkları, belirlenen strateji doğrultusunda yayın yapılmasını sağladıkları ortaya çıktı. Belirlenen stratejiye göre GKRY’nin KKTC’deki eski Rum mallarına yatırım yapanlar ve kullananlar hakkında başlatılan tutuklamalar ileriye götürülerek KKTC vatandaşları arasında huzursuzluk yaratılacak, ‘KKTC’deki Türkler yok edilmeli, Türkiye adadan çıkarılmalı’ gibi kin, nefret ve düşmanlık söylemleri ile KKTC halkının kendi güvenlikleri hususunda endişe duymaları sağlanacak ve nihayetinde Rum tarafının tezlerine daha yakın olan, müzakere masasına oturmaya meyilli, ödüne yatkın, Rumlarla arayı bulabilecek Tufan Erhürman’ın seçilmesi gerçekleşecek! Stratejinin diğer önemli bir hedefi de 2017 Crans Montana’da federasyon çözüm yolunun iflas etmesi sonrasında,2020’de göreve gelen Ersin Tatar’ın iki devletli çözümüne destek veren Türkiye’nin bu güçlü desteğine ve ‘federasyon defteri artık kapanmıştır’ duruşuna da darbe vurularak Kıbrıs siyasetine önemli yara açılması sağlanacak. Kısaca vurgulamam gerekirse şer güçler Cumhurbaşkanı Tatar’a karşı birleşti; İsrail ve GKRY istihbarat örgütleri,Mossad ve Kip’in devrede olduğu,manipülatif haber, yazı ve yorumlarla Kıbrıs Türk halkını etkilemeye çalıştıkları belirlendi. Bu şer odaklarının hedefinin Rum tezlerine uygun adımlar atmakta tereddüt etmeyen Tufan Erhürman’a seçimi kazandırmak. İlk etapta Israel Hayem gazetesi köşe yazarı Shay Gal, Fileftheros gazetesi başyazarı Aristos Michaelides, Politis gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dionisis Dionisiu ve daha nice kuklalar istihbarat örgütlerinin emrine girdi.

Hatırlanacağı üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz kutlamaları için geldiği KKTC’de düzenlenen törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar’ın iki devlete dayalı siyasetine güçlü mesaj vermesinin ardından kaleminden kan akan Uluslararası Siyaset Uzmanı Shay Gal, Israel Hayem isimli gazetede yazdığı köşe yazısında, KKTC’ye yönelik açık bir saldırı çağrısı yaparak, Kıbrıs Türk halkına ve Türkiye’ye karşı düşmanlık dolu bir savaş senaryosu üretti. Gal, “İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs ile koordinasyon içinde, adanın kuzeyini kurtarmaya yönelik bir acil durum operasyonu hazırlamalıdır…Böyle bir operasyon, Türkiye’nin anakaradan göndereceği takviye güçleri etkisiz hâle getirir, Kuzey Kıbrıs’taki hava savunma sistemlerini ortadan kaldırır, istihbarat ve komuta merkezlerini yok eder ve nihayetinde Türk kuvvetlerini bölgeden çıkararak uluslararası alanda tanınan Kıbrıs egemenliğini yeniden tesis eder" diyerek Kıbrıs Türk halkına aklı sıra gözdağı vererek,mevcut huzur ve güven ortamını berhava etmeye çalıştı. İstihbarat örgütlerinin belirlenen stratejisi doğrultusunda geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs’ın en yüksek tirajlı gazetesi olan Fileleftheros devreye sokuldu. Fileleftheros’un başyazısında, “Kıbrıs Türklerine, Türkiye’ye karşı birlikte mücadele edelim’’ çağrısı yapıldı. Böyle bir durumda Türkiye’nin ve Türk askerinin Ada’dan ayrılacağı savunuldu.‘Rum derin devletine’ ve faşist Eokacı Enosisçi Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’e yakınlığı ve desteği ile bilinen gazete, “Kıbrıslı Türklerin Türkiye’nin yönetimi altında mı kalacaklarına, yoksa bizimle mi gideceklerine karar vermeleri gerekeceği açıktır.” ifadeleri kullanıldı. Fileleftheros’un hedefi Kıbrıs Türk seçmenini manipüle ederek, Türkiye ile uyumlu çalışan milli siyaset yürüten Tatar’ın yeniden seçilmesini önlemek ve Rum tezlerine yakın duran, federal çözüm çerçevesinde Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlük konusunu görüşmeye hazır olan Erhürman’ın etrafında mücadele edilmesini sağlamak…En son, Politis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dionisis Dionisiu da federasyoncu Erhürman’a destek verdi; KKTC cumhurbaşkanlığı seçimini ele aldığı yazısında, Erhürman sanki seçimi kazanacakmış gibi “Hristodulidis, Tufan Erhürman ile mücadele etmeye hazır mı?” diye sordu. Cumhurbaşkanı Tatar’ı aşağılayan ve karalayan köşe yazısında Dionisiu, "Ersin Tatar gibi düşük profilli bir siyasetçiyle karşı karşıya olan Cumhurbaşkanı Hristodulidis nispeten rahat. Ancak Tufan Erhürman seçilirse işler değişir…" yorumunu yaptı. Dionisu’nun, Erhürman seçilirse Rumların işi zorlaşacak yaklaşımı ile Türk oylarını Erhürman’ın lehine manipüle etmeye çalışması MOSSAD ve KİP’in belirlediği ve yürürlüğe koyduğu strateji ile örtüşüyor..Devreye sokulan bu şer stratejiye karşı Kıbrıs Türk halkı gerekli cevabı sandıkta muhakkak verecek ve Tatar’ı yeniden seçecektir.