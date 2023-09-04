MotoGP'de yürekleri ağza getiren kaza. Liderin üstünden motorla geçtiler

Katalonya Grand Prix’sinde 2. virajda kontrolünü kaybeden Francesco Bagnaia pistin ortasına düştü. Arkadan gelen motosikletlerden biri Bagnaia'nın bacaklarının üstünden geçti.

MotoGP'de yürekleri ağza getiren kaza. Liderin üstünden motorla geçtiler

Editör: Hamza Özalkuş

MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 11. ayağı İspanya'nın Barselona kentindeki Katalonya Pisti’nde yapıldı.

İlk virajdaki zincirleme kaza sonrası 5 sürücü (Alex Marquez, Enea Bastianini, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi) pist dışına taşarak çakıl havuzuna saplandı.

2. virajın çıkışında ise yarışı lider götüren Francesco Bagnaia motosikletinin kontrolünü kaybederek pistin ortasına düştü. Arkadan gelen motosikletlerden biri Bagnaia'nın bacaklarının üstünden geçti.

Yaşanan büyük kaza sonrası yarış hemen durdurulurken Bagnaia ambulansla pistteki tıp merkezine götürüldü. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından şampiyona liderinin, bilincinin açık olduğu bilgisi verildi.

25 dakika sonra yeniden başlatılan yarışta Aleix Espargaro bitiş çizgisini ilk gören sürücü oldu.

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