Motokurye kılığına giren torbacı polislerin dikkatinden kaçmadı

Kaynak: İHA
Motokurye kılığına giren torbacı polislerin dikkatinden kaçmadı
İzmir'de motokurye kılığına giren uyuşturucu satıcısı polisler tarafından yakalandı. Yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde E.M. isimli şüphelinin motokurye kılığına girerek uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, şüpheli E.M.'yi seyir halindeyken durdurup savcılık izniyle evinde ve motosikletinde arama yaptı.

Yapılan arama sonucunda motosiklette bir miktar esrar ve yeşil reçeteye tabi sentetik hap ele geçirilirken, adresteki aramada, yaklaşık 200 gram esrar, 906 yeşil reçeteye tabi hap, esrar öğütücü, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 200 lira ve 200 dolar nakit para ele geçirildi.

Motokurye kılığına giren uyuşturucu taciri emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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